Ткаченко призывает представителей культуры присоединиться к программе УКФ

06.08.2020 14:24

Укринформ

Представители культурных и креативных индустрий, пострадавших от коронавируса, могут подать заявки на программу УКФ "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка".

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал на пресс- конференции на тему: "Украинское кино в Венеции 2020 года", организованной в четверг Kristi Films совместно с Украинским культурным фондом в Укринформе, передает корреспондент агентства.

"В УКФ открылась подача заявок для институциональной поддержки. Все, кто в сфере культуры и креативных индустрий пострадал из-за коронавируса, — сейчас именно время подаваться на эти гранты ", — сказал Ткаченко.

По его словам, такая программа является очень важной в нынешние сложные времена, тем более, что воплощается в жизнь она впервые.

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Как сообщал Укринформ, Украинский культурный фонд 30 июля 2020 года начал прием аппликационных заявок на конкурсную программу «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка». Цели программы: поддержка организационной способности культурных институтов всех форм собственности, подвергшихся воздействию вследствие действия карантина; содействие увеличению рабочих мест в креативных индустриях и страхованию сокращения работников; стабилизация работы субъектов культурно-познавательного (внутреннего) туризма через компенсацию убытков в связи с действием карантина; поддержка киноиндустрии во времена пандемии.

Бюджет программы — 540 млн грн.

Министр культуры и информационной политики заявил, что объявление победителей в программе состоится в конце сентября.

По материалам: ukrinform.ru