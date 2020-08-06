В Бейруте 30 украинцев обратились за финансовой помощью — Кулеба

06.08.2020 14:17

Укринформ

Три украинские семьи в Бейруте сообщили в Посольство Украины в Ливане о значительном повреждении их жилья, еще 30 наших сограждан обратились о небольшой денежной помощи.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на онлайн-брифинге в четверг, 6 августа, сообщает корреспондент Укринформа,

"В посольство Украины в Ливане обратились три украинские семьи с сообщением о значительном повреждении их квартир в результате взрыва. Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она понесла. Посольство Украины в Ливане занимается судьбой этих граждан. В том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Мы сейчас работаем над решением этого вопроса так же", — сказал Кулеба.

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Он также сообщил, что по состоянию на 9 утра 6 августа погибших или раненых граждан Украины в результате взрывов в Бейруте нет, а информация о возможном наличии граждан Украины на двух грузовых судах, прибывших из Украины в порт Бейрута, пока не подтвердилась.

Как сообщал Укринформ, вечером 4 августа в порту Бейрута в результате мощных взрывов погибли 135 человек, еще около 5 тыс. были травмированы. Кроме того, спасатели разыскивают еще более ста человек, которые пропали без вести.

По предварительной информации, взорвались 2,7 тысячи тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

По материалам: ukrinform.ru