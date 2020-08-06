В этом году в Украине обезвредили почти 600 авиабомб — ГСЧС

06.08.2020 06:44

Укринформ

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с начала этого года изъяли 37 тыс. 129 взрывоопасных предметов, среди которых — 586 авиационных бомб.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию ГСЧС.

«В целом с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 37 тыс. 129 взрывоопасных предметов, в том числе 586 авиационных бомб», — говорится в сообщении.

При этом только в течение дня 3 августа было осуществлено 46 выездов, в ходе которых обнаружены 393 боеприпаса, среди которых — 1 авиабомба.

Так, 3 августа в Одесской области, за пределами с.Розовка Саратского района, пиротехники обнаружили один артснаряд калибра 152 мм. В этот же день в Овидиопольском районе за пределами пгт Великодолинское местный житель нашел артснаряд калибра 76 мм.

В этот же день группа пиротехнических работ уничтожила два артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Эти взрывоопасные предметы были обнаружены во время проведения ремонтных работ автодороги Р-48 в г.Хмельницький и недалеко от с.Криваченцы Волочисского района, отметили в ГСЧС.

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Кроме того, в течение 3 июля на территории Донецкой области, где проводится операция Объединенных сил, было обследовано 1,28 га территории и обнаружено и изъято 40 взрывоопасных предметов.

На Луганщине пиротехническими расчетами было обследовано 1,5 га территории области в Станично-Луганском и Попаснянском районах, где обнаружено и изъято 16 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, 2 гранаты и 2 единицы инженерных боеприпасов, сообщили в Госслужбе.

Фото: ДСНС, Фейсбук

По материалам: ukrinform.ru