Вступительная кампания в 18 вузов с оккупированных территорий продлится до 23 октября – ректор ТНУ

06.08.2020 03:56

Укринформ

В этом году вступительная кампания в 18 высших учебных заведений с оккупированных территорий — Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, сейчас действующий в Киеве, и 17 вузов сДонбасса — продлится 5 месяцев и завершится 23 октября.

Об этом сообщил в интервью Укринформа ректор ТНУ Владимир Казарин.

«Если вступительная кампания в украинские вузы еще не началась, то в вузах с оккупированных территорий она стартовала еще 9 июня и закончится в этом году аж 23 октября. Это связано с тем, что детям в летний период очень трудно пересечь «границу». Выпускников из Крыма пытаются под разными предлогами задержать… Бывает, только со второй или третьей попытки они преодолевают админграницу. И мы их ждем долгих пять месяцев, чтобы принять в университет. И они это знают!» — рассказал Казарин.

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Ректор ТНУ добавил, что с 9 июня в возглавляемое им заведение и колледж при университете зачислили почти 200 человек, так что главная вступительная кампания еще впереди.

По материалам: ukrinform.ru