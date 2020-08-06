Украинские вузы получат более €9 миллионов в пределах 10 проектов Erasmus+

06.08.2020 12:11

Укринформ

Несколько десятков украинских университетов, научно-исследовательские учреждения и предприятия, а также ряд министерств примут участие в 10 проектах Программы ЕС Erasmus + с финансированием свыше 9 млн евро.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"46 украинских вузов и других организаций получат финансирование свыше 9 млн евро. 10 проектов из числа 164 были отобраны для развития потенциала в сфере высшего образования по Программе Европейского Союза Erasmus +. Таковы результаты конкурса 2020 года, объявленного Исполнительным агентством по вопросам образования, аудиовизуальных средств и культуры (ЕАСЕА) Европейской Комиссии", — говорится в сообщении.

Эти 10 проектов направлены на модернизацию образовательных программ по социальным наукам и инженерии, охране здоровья и окружающей среды; модернизацию управления высших учебных заведений; укрепление связей системы высшего образования с экономической и социальной средой.

В реализации проектов с украинской стороны будут участвовать 36 высших учебных заведений, одно научно-исследовательское учреждение, одно частное и два государственных предприятия, две общественные организации, Министерство образования и науки, Министерство цифровой трансформации, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Кроме того, три украинских университета выступают грантополучателями и координаторами проектов: Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет «Львовская политехника» и Национальный университет «Запорожская политехника».

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Также к проектным командам присоединятся 59 партнеров из 22 стран мира: 34 организации из 15 стран-членов Программы (Австрия, Бельгия, Болгария, Эстония, Испания, Италия, Литва, Латвия, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Словения, Финляндия, Франция ) и 25 организаций из 7 стран-партнеров Программы (Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Казахстан, Республика Молдова, Таджикистан).

Часть проектов начнет свою деятельность уже с ноября 2020 года, другие — с января 2021 года.

Erasmus + — это программа Европейского Союза на период 2014-2020 гг., которая поддерживает проекты сотрудничества, партнерства, мероприятия и мобильность в области образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта.

Направление Развитие потенциала высшего образования (КА2: CBHE) — отдельный компонент международного измерения Программы Erasmus + в области высшего образования. В рамках конкурсов с 2015 г. по 2019 г. было профинансировано 38 проектов с участием 200 организаций с Украины, включая 120 высших учебных заведений. Общая сумма гранта проектов составляет свыше 27 млн ​​евро.

По материалам: ukrinform.ru