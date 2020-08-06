Зимой украинцы могут остаться без газа: власть предупредила народ о новых правилах по коммуналке

В разгар зимы власть может начать отключать украинцам газ. Начиная с 2021 года в силу вступят новые правила относительно оплаты услуг за отопление. Власть предупреждает украинцев о необходимости устанавливать счетчики на газ.

Об этом сообщает OBOZREVATEL, передает «НБН».

Данная инициатива объясняется невыгодностью поставок газа без наличия приборов учета потребления. Эксперты считаю, что на практике до отключения газа дело доходить не будет, но вероятность печального развития событий отрицать пока нельзя.

«Обращаемся к нашим клиентам с важным предупреждением – если вы до конца 2020 года не попросите нас об установке газового счетчика за наш счет, то вам все равно придется его установить, но уже за собственные средства. Если вы этого не сделаете, то можете остаться без газа с начала следующего года», — заявил коммерческий директор «Николаевгаза» Виталий Нестеренко.

В этом же предупреждении есть еще один тезис, согласно которому, вместо отключения газа гражданам без счетчиков, им могут проводить начисление за придельную норму потребления.

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