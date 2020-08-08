Больницы первой волны справляются с наплывом больных COVID-19 — Шмыгаль

08.08.2020 22:55

Укринформ

В большинстве областей Украины больницы первой волны справляются с ростом количества больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

По его словам, наибольшая загруженность больниц первой волны наблюдается в Закарпатской области — более 60%, а в пиковые дни более 70%.

"Мы понимаем, что на осень, в сочетании с другими эпидемиями, например — гриппа, мы можем столкнуться с большим ростом заболеваемости и большим количеством людей, которые будут обращаться в медучреждения", — сказал Шмыгаль.

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Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 8 августа лабораторно подтверждены 79 750 случаев COVID-19, из них за сутки 1489.

По материалам: ukrinform.ru