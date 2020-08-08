Ткаченко обсудил с послом Британии закон о медиа и противодействие дезинформации
Ткаченко обсудил с послом Британии закон о медиа и противодействие дезинформации
08.08.2020 20:18
Укринформ
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и посол Великобритании Мелинда Симмонс обсудили вопросы противодействия дезинформации и развития сферы медиа.
Как сообщается на странице посольства в Facebook, встреча состоялась 7 августа в резиденции посла, передает Укринформ.
«В частности, стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в разработке национальной программы по медиаграмотности на основе действующего курса критического мышления "Изучай и различай", который сейчас действует в 650 школах и 24 центрах подготовки учителей, при поддержке Великобритании и США», — проинформировали в диппредставительстве.
Как отмечается, на встрече речь шла также о новых законодательных инициативах в сфере СМИ, важности диалога с местным медиасообществом и международными экспертами.
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«Важно обеспечить, чтобы новый закон о медиа включал четкие положения, которые соотносят защиту свободы СМИ с мероприятиями национальной безопасности в ответ на внешние кампании по дезинформации», — отметила Мелинда Симмонс.
Стороны также обсудили приоритеты МКИП по реформированию культурного сектора, в частности возрождение культурного наследия, местных ремесел и развитие культурной жизни в регионах, и согласились, что опыт и поддержка Британии пригодятся, например через деятельность Британского совета в Украине.
Как сообщал Укринформ, в конце июля в МКИП по предложению Александра Ткаченко начали работу над всеукраинским проектом по медиаграмотности, который должен быть разработан в сотрудничестве с общественными организациями, уже имеющими опыт внедрения медиаграмотности.
фото: British Embassy Kyiv
По материалам: ukrinform.ru