Ткаченко обсудил с послом Британии закон о медиа и противодействие дезинформации

08.08.2020 20:18

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и посол Великобритании Мелинда Симмонс обсудили вопросы противодействия дезинформации и развития сферы медиа.

Как сообщается на странице посольства в Facebook, встреча состоялась 7 августа в резиденции посла, передает Укринформ.

«В частности, стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в разработке национальной программы по медиаграмотности на основе действующего курса критического мышления "Изучай и различай", который сейчас действует в 650 школах и 24 центрах подготовки учителей, при поддержке Великобритании и США», — проинформировали в диппредставительстве.

Как отмечается, на встрече речь шла также о новых законодательных инициативах в сфере СМИ, важности диалога с местным медиасообществом и международными экспертами.

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«Важно обеспечить, чтобы новый закон о медиа включал четкие положения, которые соотносят защиту свободы СМИ с мероприятиями национальной безопасности в ответ на внешние кампании по дезинформации», — отметила Мелинда Симмонс.

Стороны также обсудили приоритеты МКИП по реформированию культурного сектора, в частности возрождение культурного наследия, местных ремесел и развитие культурной жизни в регионах, и согласились, что опыт и поддержка Британии пригодятся, например через деятельность Британского совета в Украине.

Как сообщал Укринформ, в конце июля в МКИП по предложению Александра Ткаченко начали работу над всеукраинским проектом по медиаграмотности, который должен быть разработан в сотрудничестве с общественными организациями, уже имеющими опыт внедрения медиаграмотности.

фото: British Embassy Kyiv

По материалам: ukrinform.ru