Журналисты требуют расследовать прослушивание квартиры Михаила Ткача

Общество
Таисия Слепцова0

Журналисты требуют расследовать прослушивание квартиры Михаила Ткача

Журналисты требуют расследовать прослушивание квартиры Михаила Ткача

Обращение

08.08.2020 23:33

Укринформ

Представители Медивижения “Медиа за осознанный выбор” требуют быстро и беспристрастно расследовать дело о прослушке журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача.

Как передает Укринформ, об этом говорится в обращении к правоохранителям, которое разместил Детектор медиа.

"Мы считаем недопустимым слежку за журналистами и прослушивание журналистов, которые выполняют свою работу, в частности, проводят расследование и выявляют факты коррупции среди украинских чиновников", — отмечают журналисты.

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Они требуют быстро и беспристрастно расследовать дело о препятствовании работе журналиста. По мнению медиасообщества, важно, чтобы уголовное производство также зарегистрировать по статьям о "препятствование профессиональной журналистской деятельности", "незаконный сбор информации" и "вмешательство в частную жизнь".

Также в заявлении содержится требование зафиксировать и принять меры для сохранения возможных вещественных доказательств, особенно за пределами квартиры журналиста.

Обращение подписали:

  • Медивижение «Медиа за осознанный выбор»
  • ОО «Общественное телевидение»
  • ОО «Общественное радио»
  • ГО «Институт массовой информации»
  • ОО «Детектор медиа»
  • ОО «Институт демократии им. Пилипа Орлика»
  • ОО «Интерньюз Украина»
  • Кристина Бердинских — журнал «Новое время»
  • ГО «Институт развития региональной прессы»
  • Алиса Юрченко

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Как сообщалось, журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и Первого Национального) Михаил Ткач 8 августа заявил, что заметил дома признаки установки устройства для прослушивания.

Фото: Наталья Седлецкая, Фейсбук

По материалам: ukrinform.ru


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