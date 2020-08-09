Журналисты требуют расследовать прослушивание квартиры Михаила Ткача

Обращение

08.08.2020 23:33

Укринформ

Представители Медивижения “Медиа за осознанный выбор” требуют быстро и беспристрастно расследовать дело о прослушке журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача.

Как передает Укринформ, об этом говорится в обращении к правоохранителям, которое разместил Детектор медиа.

"Мы считаем недопустимым слежку за журналистами и прослушивание журналистов, которые выполняют свою работу, в частности, проводят расследование и выявляют факты коррупции среди украинских чиновников", — отмечают журналисты.

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Они требуют быстро и беспристрастно расследовать дело о препятствовании работе журналиста. По мнению медиасообщества, важно, чтобы уголовное производство также зарегистрировать по статьям о "препятствование профессиональной журналистской деятельности", "незаконный сбор информации" и "вмешательство в частную жизнь".

Также в заявлении содержится требование зафиксировать и принять меры для сохранения возможных вещественных доказательств, особенно за пределами квартиры журналиста.

Обращение подписали:

Медивижение «Медиа за осознанный выбор»

ОО «Общественное телевидение»

ОО «Общественное радио»

ГО «Институт массовой информации»

ОО «Детектор медиа»

ОО «Институт демократии им. Пилипа Орлика»

ОО «Интерньюз Украина»

Кристина Бердинских — журнал «Новое время»

ГО «Институт развития региональной прессы»

Алиса Юрченко

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Как сообщалось, журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и Первого Национального) Михаил Ткач 8 августа заявил, что заметил дома признаки установки устройства для прослушивания.

Фото: Наталья Седлецкая, Фейсбук

По материалам: ukrinform.ru