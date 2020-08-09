Журналисты требуют расследовать прослушивание квартиры Михаила Ткача
Журналисты требуют расследовать прослушивание квартиры Михаила Ткача
Обращение
08.08.2020 23:33
Укринформ
Представители Медивижения “Медиа за осознанный выбор” требуют быстро и беспристрастно расследовать дело о прослушке журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача.
Как передает Укринформ, об этом говорится в обращении к правоохранителям, которое разместил Детектор медиа.
"Мы считаем недопустимым слежку за журналистами и прослушивание журналистов, которые выполняют свою работу, в частности, проводят расследование и выявляют факты коррупции среди украинских чиновников", — отмечают журналисты.
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Они требуют быстро и беспристрастно расследовать дело о препятствовании работе журналиста. По мнению медиасообщества, важно, чтобы уголовное производство также зарегистрировать по статьям о "препятствование профессиональной журналистской деятельности", "незаконный сбор информации" и "вмешательство в частную жизнь".
Также в заявлении содержится требование зафиксировать и принять меры для сохранения возможных вещественных доказательств, особенно за пределами квартиры журналиста.
Обращение подписали:
- Медивижение «Медиа за осознанный выбор»
- ОО «Общественное телевидение»
- ОО «Общественное радио»
- ГО «Институт массовой информации»
- ОО «Детектор медиа»
- ОО «Институт демократии им. Пилипа Орлика»
- ОО «Интерньюз Украина»
- Кристина Бердинских — журнал «Новое время»
- ГО «Институт развития региональной прессы»
- Алиса Юрченко
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Как сообщалось, журналист программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и Первого Национального) Михаил Ткач 8 августа заявил, что заметил дома признаки установки устройства для прослушивания.
Фото: Наталья Седлецкая, Фейсбук
По материалам: ukrinform.ru