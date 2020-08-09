Карантин не повлиял на плановый переход ВСУ на новую систему питания — Минобороны

09.08.2020 02:56

Укринформ

Переход Вооруженных сил на систему питания по каталогу продуктов происходит планово, процесс обеспечения армии качественным питанием непрерывный.

На этом акцентируют в Министерстве обороны, передает Укринформ.

"Обеспечение наших воинов своевременным и качественным питанием продолжается планово. Министерство обороны Украины не допустило никаких срывов в питании Вооруженных сил Украины, даже несмотря на возникновение трудностей, вызванных карантинными мероприятиями", — заявили в МОУ.

Отмечается также, что в Министерстве обороны и ВСУ отработаны необходимые алгоритмы действий в случае наступления экстренных ситуаций.

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В ведомстве напомнили, что с марта 106 боевых военных частей ВСУ питаются по каталогу продуктов, который содержит 409 видов продуктов на выбор. Остальные же, так называемые небоевые части, к которым относятся, например, базы, склады и арсеналы, питаются по системе аутсорсинга, которая предусматривает полный цикл действий субъекта хозяйствования от закупки продуктов до подачи готовой еды на стол.

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Как отмечается, сейчас продолжается реализация мероприятий, связанных с переходом всех воинских частей ВСУ на питание по каталогу.

"Для обеспечения системы питания по каталогу необходимо иметь около 4 тысяч человек обслуживающего персонала, который будет содержаться за счет штатной численности Вооруженных сил Украины. Также сегодня есть потребность в приобретении соответствующего оборудования для хранения пищевых продуктов. Кроме того, до конца года еще действуют заключенные ранее договоры с поставщиками по системе аутсорсинга", — отмечают в Минобороны.

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Пресс-служба МОУ добавила, что в Министерстве обороны и ВСУ отработаны необходимые алгоритмы действий в случае наступления экстренных ситуаций.

По материалам: ukrinform.ru