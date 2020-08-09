Взрыв в Бейруте унес жизни гражданина Украины — посол

08.08.2020 23:05

Укринформ

Среди погибших в результате взрыва в Бейруте был гражданин Украины.

Как передает Укринформ, об этом в Facebook сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

Известно, что погибший — 32-летний мужчина по имени Уильям Азар.

"Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой … Страшный взрыв унес жизни гражданина Украины Уильяма Азара", — написал посол.

Он добавил, что уже связался с матерью Азара, которая живет в Киеве, и выразил ей соболезнования.

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Как сообщал Укринформ, вечером 4 августа во порту Бейрута, столицы Ливана, прозвучали мощные взрывы. По предварительной информации, взорвались 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры), которые шесть лет хранили в порту без соблюдения мер безопасности.

По последним данным, погибли в результате взрывов 157 человек. Ожидается, что число жертв возрастет в ходе продолжения спасательных операций в порту Бейрута. Число пострадавших составляет около 5000 человек.

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В результате разрушений более 300 000 жителей Бейрута вынуждены покинуть свои дома. Губернатор Бейрута Марван Аббуда заявил, что ущерб от взрыва в порту могут увеличиться до 15 миллиардов долларов.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru