Зеленский поздравил строителей с профессиональным праздником
Зеленский поздравил строителей с профессиональным праздником
09.08.2020 10:32
Укринформ
Президент Владимир Зеленский поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил, что смысл их работы заключается в создании и развитии качественной инфраструктуры страны.
Как передает Укринформ, об этом Зеленский написал в Телеграмм.
"Сегодня рад поздравить с профессиональным праздником строителей. Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение, ведь ее смысл — в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны", — сказал глава государства.
Он отметил, что в этом году в Украине начали масштабную национальную программу «Большое строительство». Президент подчеркнул, что речь идет не только о тысячах километров дорог, но и о новых школах, детсадах, отделении экстренной медицинской помощи, медицинских амбулаториях и современных спортивных комплексах.
По словам Зеленского, проект будет продолжаться и в дальнейшие годы, будет предусматривать реконструкцию и восстановление памятников архитектуры, продолжение строительства дорог и другие инфраструктурные объекты.
"Мы строим Украину вместе — это не только амбиция или мечта, это — план действий. Строим каждый день, несмотря на то, что этот труд иногда нелегкий. И мы верим в успех Украины", — отметил Президент.
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Он также выразил уверенность, что профессионализм и мастерство строителей будут способствовать дальнейшему развитию государства.
Как сообщалось, профессиональный праздник День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа, в этом году пришлось на 9 августа.
По материалам: ukrinform.ru