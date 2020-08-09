Зеленский поздравил строителей с профессиональным праздником

09.08.2020 10:32

Укринформ

Президент Владимир Зеленский поздравил строителей с профессиональным праздником и отметил, что смысл их работы заключается в создании и развитии качественной инфраструктуры страны.

Как передает Укринформ, об этом Зеленский написал в Телеграмм.

"Сегодня рад поздравить с профессиональным праздником строителей. Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение, ведь ее смысл — в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны", — сказал глава государства.

Он отметил, что в этом году в Украине начали масштабную национальную программу «Большое строительство». Президент подчеркнул, что речь идет не только о тысячах километров дорог, но и о новых школах, детсадах, отделении экстренной медицинской помощи, медицинских амбулаториях и современных спортивных комплексах.

По словам Зеленского, проект будет продолжаться и в дальнейшие годы, будет предусматривать реконструкцию и восстановление памятников архитектуры, продолжение строительства дорог и другие инфраструктурные объекты.

"Мы строим Украину вместе — это не только амбиция или мечта, это — план действий. Строим каждый день, несмотря на то, что этот труд иногда нелегкий. И мы верим в успех Украины", — отметил Президент.

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Он также выразил уверенность, что профессионализм и мастерство строителей будут способствовать дальнейшему развитию государства.

Как сообщалось, профессиональный праздник День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа, в этом году пришлось на 9 августа.

По материалам: ukrinform.ru