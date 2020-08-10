COVID-19 может привести к потере памяти — американские нейробиологи

10.08.2020 21:55

Укринформ

Американские нейробиологи обнаружили, что коронавирус может привести через воздействие на ткани мозга к нарушению когнитивных функций человека и даже потери памяти.

Об этом, как сообщает Укринформ, говорится в новой статье доцента психологии Мичиганского университета Натали С. Тронсон.

Проанализировав данные о симптомах и воздействии на здоровье пациентов, перенесших COVID-19, исследователь пришла к выводу, что эта болезнь может быть очень опасной для работы мозга человека. Кроме очевидных неврологических симптомов, вроде потери обоняния и бредового расстройства, которые появляются во время заражения, ученые выделяют и долгосрочные последствия COVID-19 в виде синдрома хронической усталости, а также синдрома Гийена-Барре (редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы).

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Тронсон считает, что неврологические изменения после COVID-19 могут быть вызваны непосредственным воздействием вируса на ткани мозга, а также заражение эпителиальных клеток и сердечно-сосудистой системы. По ее словам, коронавирус может нарушать работу нейроиммунных клеток, которые обеспечивают мозг энергией и отвечают за обработку сигналов о воспалении в организме. Это, в свою очередь, приводит к серьезным заболеваниям мозга.

Вследствие массового выброса сигналов о воспалении при COVID-19 может повышаться риск снижения когнитивных функций и развития различных состояний деменции, учитывая болезнь Альцгеймера в течение старения организма.

Исследователь убеждена, что COVID-19 «будет влиять на здоровье и благополучие людей еще долго после того, как пандемия закончится». Поэтому подобные исследования долгосрочных эффектов коронавируса на здоровье человека крайне важны.

Несмотря на доказательства влияния коронавируса на нейроиммунные клетки, ученым нужны дополнительные исследования для подтверждения влияния этого вируса на дальнейшее развитие проблем с мозгом.

В мире зарегистрировано 20 053 818 случаев заболевания COVID-19, в частности 734 556 летальных, выздоровели 12 916 143 человека.

фото: Ro Insider

По материалам: ukrinform.ru