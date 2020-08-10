Под Офисом генпрокурора проходит акция в поддержку Антоненко и Кузьменко
Под Офисом генпрокурора проходит акция в поддержку Антоненко и Кузьменко
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10.08.2020 21:14
Укринформ
Под Офисом генерального прокурора проходит акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Активисты развернули большой плакат "Хватит лжи!" перед входом в учреждение.
Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя в Телеграмме акцию, отметил, что активисты выступают против действий Офиса генпрокурора.
"Защита Антоненко и Кзьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания … не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладываются раз за разом", — отметил он.
Под Офисом генпрокурора проходит акция в поддержку Антоненко и Кузьменко Фото: Евгений Котенко, Укринформ
Как сообщал Укринформ, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.
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Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.
13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.
Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.
17 июля Печерский райсуд Киева принял решение ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении убийства Шеремета до 14 августа.
По материалам: ukrinform.ru