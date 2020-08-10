Под Офисом генпрокурора проходит акция в поддержку Антоненко и Кузьменко

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10.08.2020 21:14

Укринформ

Под Офисом генерального прокурора проходит акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Активисты развернули большой плакат "Хватит лжи!" перед входом в учреждение.

Одесский активист Сергей Стерненко, анонсируя в Телеграмме акцию, отметил, что активисты выступают против действий Офиса генпрокурора.

"Защита Антоненко и Кзьменко подает ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания … не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладываются раз за разом", — отметил он.

Под Офисом генпрокурора проходит акция в поддержку Антоненко и Кузьменко Фото: Евгений Котенко, Укринформ

Как сообщал Укринформ, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета.

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Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимые средства собрали менее чем за сутки.

13 июля Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения Яне Дугарь — ей разрешили снять электронный браслет и территориальные ограничения по передвижению.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

17 июля Печерский райсуд Киева принял решение ограничить для всех подозреваемых и их защиты сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении убийства Шеремета до 14 августа.

По материалам: ukrinform.ru