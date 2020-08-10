Украинцам объяснили, что врачи должны делать бесплатно
Украинцы уже привыкли, попадая в больницу, всегда брать с собой деньги.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на chronicle.znaj.ua.
Однако, не все знают, что с внедрением второго этапа медицинской реформы, многими услугами и препаратами пациентов должны обеспечить бесплатно.
Уходят в прошлое списки лекарств, шприцы, системы, «благотворительные взносы». В Украине уже деньги идут за пациентом.
За что пациенты не будут платить?
— за проведение инструментальных и лабораторных исследований;
— за оказание медпомощи для облегчения состояния больного и восстановления его здоровья;
— за проведение обезболивающих процедур и медикаментозной терапии;
— за хирургические операции с использованием анестезии и послеоперационный уход за больным;
— за медицинскую реабилитацию в острый период;
— за лекарства, которые входят в Национальный перечень и расходные материалы;
— за питание в условиях стационара;
— за лекарственные препараты, которые поступают в лечебные учреждения по централизованным закупкам.
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