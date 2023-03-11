Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный аккаунт британского боксёра в Instagram.

Так, на своей странице британский боксёр поделился информацией о том, что его первым спарринг-партнером в ходе подготовки к бою с Александром Усиком станет бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер.

На своей странице Фьюри выставил совместное фото с Паркером и подписал его словами: «Мой добрый друг и брат, сегодня мы проведём 10-12 раундов».

Ожидается, что сам бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри должен пройти 29 апреля в Лондоне.

Напомним, что ранее стало известно о том, сколько денег Александр Усик жертвует на помощь Украине.