Зеленский подписал закон, ускоряющий рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции

10.08.2020 20:51

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал закон об осуществлении уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что этот закон, который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года, вносит изменения в части 2 статьи 31 и статьи 315 Уголовного процессуального кодекса, которыми устанавливается, что уголовное производство в суде первой инстанции относительно преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого.

В ОП подчеркивают, что это ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, что положительно повлияет на реализацию прав сторон уголовного производства, соблюдение принципов уголовного производства, качество работы местных судов Украины общей юрисдикции.

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Кроме того, добавили в Офисе Президента, такой шаг разгрузит суды от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех судей и будет способствовать улучшению доступа граждан к правосудию и выполнению задач уголовного судопроизводства, закрепленных как в национальном законодательстве, так и в международных соглашениях.

Как подчеркнули в ОП, до сих пор много уголовных производств, которые рассматриваются в судах первой инстанции коллегией судей, находившихся в них в течение двух и более лет. Это связано как с ростом количества таких дел, так и со сложностью согласования графиков судебных заседаний между членами коллегии, особенно в период отпусков.

Кроме того, отмечают в Офисе Президента, во многих судах правосудие осуществляют не более трех судей, в результате чего после рассмотрения любого ходатайства органа досудебного расследования во время досудебного расследования в этом суде уже невозможно создать коллегию судей, и поэтому дела направлялись в апелляционные суды с целью изменения территориальной подсудности и направления дел на рассмотрение в другие суды. В дальнейшем значительная удаленность суда, рассматривающего дело, от места проживания участников уголовного производства приводила к низкой явке на судебные заседания и отложении рассмотрения дела.

"Все эти факторы негативно влияли не только на скорость судебного разбирательства, но и на его качество", — подчеркнули в ОП.

По материалам: ukrinform.ru