Боевики «ДНР» зачищают Донецк от украинской символики: реакция пользователей соцсетей

«Власти» так называемой «ДНР» продолжают защищать оккупированные города Донецкой области от украинской символики.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Пользователь социальной сети Twitter, который пишет под ником Hiqhlander Freeman, опубликовал фото, на котором мужчина уничтожает украинский тризуб на барельефе на одном из зданий оккупированного Донецка. При этом мужчина одет в спецодежду и каску, и очевидно является сотрудников так называемого «МЧС ДНР».

Данную фотографию автор публикации подписал так:

«Центр Донецка, демонтируют символы Украины со зданий, а Украина им особый статус с занесением в Конституцию Украины… И амнистию».

Достаточно резко на уведенное, отреагировали и другие пользователи соцсети. Комментаторы называют оккупантов «варварами» и «вандалами».

«Они даже барельеф Тараса Шевченко не постеснялись демонтировать. Этого даже нацисты не делали во время войны», — пишут пользователи. «Амнистия – освобождение от украинских пенсий и свободный выезд навсегда в Россию», — добавил комментатор. «И вместо тризуба повесят двухголового петуха», — пишет пользователь соцсети.

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