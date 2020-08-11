Для этих знаков Зодиака вторая декада августа станет началом новой жизни

Если вас перестало устраивать реальное положение дел, этот период дает шанс окунуться в новую жизнь.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Астролог Василиса Володина предсказала для этих Зодиаков прекрасную возможность начать новую жизнь.

Овен

Овнам представляется возможность закрыть страницу прошлого и устремиться вперед к новым свершениям. Однако для этого придется приложить усилия, чтобы перебороть инертность. Для представителей этого знака Зодиака открываются возможности для решения самых сложных задач. Придется проявить настойчивость и трудолюбие, и успех непременно придет.

Tелец

Для ответственных Тельцов в этот период Вселенная предоставит шикарный шанс улучшить свою жизнь. И, как ни странно, они с готовностью таким шансом воспользуются, не смотря на некоторую инертность и боязнь выйти из зоны стабильности и комфорта. Но реальная действительность, которая их уже не устраивает, станет мотивирующим фактором для внесения новизны в свою жизнь.

Стрелец

Стрельцы до конца августа будут прогрессировать больше полагаясь на трудолюбие, чем на удачу. Астролог советует им найти такое дело, которое буде в первую очередь увлекательным и будет вести к чему-то новому. При этом Стрельцы забудут о старых проблемах, которые останутся в прошлом. Не следует бояться экспериментов и смело отстаивать собственное мнение.

Рыбы

Рыбы в это время покинут зону комфорта, в которой они предпочитали находиться, наслаждаясь стабильностью и собственными фантазиями. Это Рыбам просто надоест, и они, найдя в себе силы, войдут в процесс изменения жизни. Не исключается кардинальная смена сферы деятельности и даже места жительства. Внутренний голос подскажет Рыбам, в каком направлении следует идти.

Ранее сообщалось о том, каким знакам Зодиака судьба готовит удачу.