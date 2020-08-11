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Катастрофа MH17: заместитель генпрокурора обсудил расследование с послом Нидерландов

11.08.2020 22:02

Укринформ

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерланды в Украине Йоганнесом де Молом. Они обсудили пути дальнейшего сотрудничества в рамках расследования сбития самолета рейса MH17.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, отмечается, что в настоящее время продолжается работа международной совместной следственной группы (JIT) для расследования всех обстоятельств авиакатастрофы в небе над оккупированной частью Донбасса.

"Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT. Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования — идентифицировать лиц из числа экипажа установки «БУК» и чиновников, отдававших приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину", — отметил Гюндуз Мамедов.

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Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против России из-за сбития самолета. Гюндуз Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис Генерального прокурора предоставит всю необходимую информацию.

В ОГП напоминают, что в Окружном суде Гааги продолжается судебный процесс в отношении четырех обвиняемых по делу МН17. После перерыва слушания возобновятся 31 августа, на этом этапе запланированы выступления адвокатов пострадавших и рассмотрение ходатайств адвокатов одного из обвиняемых.

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Как сообщал Укринформ, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех мужчин, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол" зарезервирован на год.

10 июля 2020 года Нидерланды подали иск против России в ЕСПЧ.

По материалам: ukrinform.ru