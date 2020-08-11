Мы готовы к разным действиям – Пушилин заявил о наличии «секретного плана» против Украины
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «власти» непризнанной «республики» имеют давно разработанный план на случай «агрессии» ВСУ.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Dontel.
Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин на днях приехал в аннексированный Россией Крым. В Крыму «руководитель» непризнанной «республики» дал интервью пропагандистскому СМИ «Вести Крым».
В интервью Пушилин заявил, что «Украина нацелена агрессивно в отношении «республик»». Главарь террористов обвинил ВСУ в «провокациях» и «разрушении инфраструктуры Донбасса».
Кроме того, Пушилин заявил, что НВФ «постоянно держат руку на пульсе» и у них есть разработанный план на случай «агрессии» ВСУ.
«От них можно ожидать всего. Но мы готовы к разным действиям со стороны Украины. Есть определенный план, он разработан достаточно давно. У нас нет никаких иллюзий. Как только у Украины появится возможность нанести вред «республике» — она этим воспользуется», — заявил «главарь» псевдореспублики.
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