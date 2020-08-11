НАБУ объявило в розыск председателя Окружного админсуда Киева

11.08.2020 20:15

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск пятерых судей Окружного административного суда Киева, среди которых и глава ОАСК Вовк, и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, действовавших в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе", — говорится в сообщении.

Так, в розыск объявлены судьи ОАСК Павел Вовк, Владимир Келеберда, Игорь Качур, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов. Также разыскиваются члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным Антикоррупционного бюро, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

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По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому в Окружном административном суде города Киева НАБУ проводило обыски, на допрос в НАБУ вызвано 10 подозреваемых лиц.

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В то же время в ОАСК заявляли, что не могут передать 8 своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они сейчас в отпусках.

Во вторник, 11 августа, руководитель аппарата ОАСК вернул в Офис генпрокурора неврученные подозрения пятерым судьям суда.

По материалам: ukrinform.ru