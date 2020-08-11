Прогноз погоды на 12 августа 2020 года: в Украине существенно похолодает в некоторых областях

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 12 августа погода в Украине переменчивая на юге и востоке жарко и солнечно, а северные и западные регионы накроют дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Существенно снизится температура воздуха в северных областях. В некоторых регионах прогнозируют грозовые дожди, в других все еще будет сухо и жарко.

«Фронт-холодный, поэтому в его тылу 12 августа существенно снизится температура на севере», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Здесь воздух прогреется лишь до 20 — 23 градусов тепла.

Локальные грозовые дожди вероятны на юге, в центре и на Прикарпатье, а также местами на северо-востоке.

В остальных областях синоптики рогнозируют сухую погоду. Жарко будет в восточных областях и на Юге – +27…+32 градусов, в остальных регионах – +24…+28 градусов.

В Киеве будет свежо, днем столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов, осадки маловероятны.

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