Жители Донбасса не верят Путину: источник рассказал, почему в ОРДЛО скептически отнеслись к появлению российской вакцины от коронавируса

В ОРДЛО скептически отнеслись к известию о готовой вакцине от коронавирусной инфекции в России.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

Как известно, сегодня, 11 августа в России заявили, что создали первую в мире вакцину от коронавируса. Данной информацией поделился сам руководитель РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

Но известие о готовой вакцине от коронавируса вызвало скепсис у жителей ОРДЛО. И это несмотря на то, что, по словам руководителя РФ, российской вакциной от Covid-19 уже успешно воспользовалась одна из его дочерей.

«Казалось бы – какой еще источник может быть более авторитетным, для жителей Донбасса, чем президент РФ? Но жители «Л/ДНР» со скепсисом отнеслись к этой новости», — пишет ресурс.

Автор публикации объяснил, почему жителей ОРДЛО не обрадовала новость о появлении вакцины от коронавируса в РФ.

Во-первых, по словам автора публикации, немалая часть населения Донбасса, не верит в опасность коронавируса. Есть люди, которые вообще не верят в существование Covid-19.

Во-вторых, скептики недоумевают: как российские вирусологи могли так быстро создать вакцину от коронавирусной инфекции? Ведь на разработку подобных препаратов примерно уходит до 3-х лет. Также жители ОРДЛО не уверены, прошла ли российская вакцина необходимые испытания на добровольцах.

Кроме того, ресурс пишет, что население оккупированных территорий Донбасса в целом скептически относится к вакцинации. А если слышат, что вакцина бесплатная, то считают, что вакцинация может быть «добровольно-принудительным».

«Многие воспринимают вакцины как опасность, распространяют слухи о «мировом заговоре» и прочей антинаучной ереси»», — пишет ресурс.

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