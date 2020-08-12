Данилов уверен, что дефицита масок в Украине больше не будет

12.08.2020 19:29

Укринформ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден в том, что дефицита защитных масок в Украине больше не будет.

Об этом он сказал журналистам после заседания круглого стола на тему: «Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития» в Укринформе.

"Если речь идет о масках, то наш бизнес быстро отреагировал. Сегодня производство масок в Украине более чем достаточное для нашей страны. И ограничивать бизнес не видим никакого смысла. Но если будет такая необходимость, мы обязательно будем обращать внимание, чтобы они это прекращали (экспорт средств индивидуальной защиты — ред.). Но еще раз скажу, сегодня такой необходимости нет", — сказал Данилов.

В то же время он обратил внимание на то, что коронавирусная инфекция до сих пор остается большой проблемой, но общество довольно легкомысленно к ней относится.

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Данилов призвал украинцев быть осторожными и оберегать соотечественников старшего возраста, для которых коронавирусная инфекция может обернуться сложными последствиями.

Как сообщалось, запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, действующий в Украине в связи с коронавирусом, снят с начала августа. Правительство в марте запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения, среди которых маски и респираторы, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса.

В Украине за сутки выявлены 1 433 случая заражения коронавирусом, по состоянию на 12 августа общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 составляет 84 548.

По материалам: ukrinform.ru