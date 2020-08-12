Детективы НАБУ вручили повестки на допрос судьям ОАСК

12.08.2020 19:39

Укринформ

Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили повестки на допрос судьям Окружного административного суда Киева, которых накануне объявили в розыск.

Соответствующая информация обнародована на странице бюро в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Подозреваемые судьи ОАСК лично получили повестки о вызове на допросы. 12 августа детективы НАБУ вручили их служителям Фемиды, которых вчера были вынуждены объявить в розыск", — говорится в сообщении.

В бюро заявили, что объявили судей в розыск, поскольку начиная с 23 июля они не являлись на допросы.

Отмечается также, что в настоящее время отстранить подозреваемых судей от правосудия и избрать в отношении них действенные меры следствие не может, поскольку на это требуется согласие Высшего совета правосудия.

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"НАБУ и САП осуществили необходимые шаги для вынесения соответствующего вопроса на рассмотрение ВСП и надеются на скорое принятие решения. Досудебное расследование продолжается", — проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным НАБУ, были объявлены подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, эти лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, в котором в ОАСК НАБУ проводило обыски, на допрос в НАБУ вызваны 10 подозреваемых лиц.

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В то же время в ОАСК заявляли, что не могут передать 8 своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они сейчас в отпусках.

11 августа руководитель аппарата ОАСК вернул в Офис генпрокурора неврученные подозрения пяти судьям суда.

Тогда же НАБУ объявило в розыск этих судей ОАСК, среди которых и председатель ОАСК Павел Вовк, и двух членов Высшей квалификационной комиссии судей.

В САП проинформировали, что повторно направили в ОАСК подозрения судьям, которые из суда ранее вернули в Офис генпрокурора.

12 августа Вовк написал в Фейсбуке, что не скрывается и готов прийти на допрос.

Впоследствии он заявил, что получил повестку на допрос 17-18 августа.

По материалам: ukrinform.ru