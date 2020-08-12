Эти Зодиаки больше всех дружат с «зеленым змием»: узнав себя, улыбнись

Выпить бокал вина или чего-нибудь покрепче в хорошей компании по какому-то поводу не против многие, но не все из них могут вовремя остановиться.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

А есть такие, кто не знает меры при употреблении спиртных напитков, а как утверждают астрологи, это еще зависит и от Зодиака, под которым человек родился, и представляют тройку самых пьющих звездных представителей.

Овен

Овны являются очень общительными и компанейскими и никогда не отказывают себе в удовольствии поприсутствовать на шумной вечеринке и выпить за чье-нибудь здоровье. А вечеринок у них бывает очень много и, соответственно немало и выпивки. Хотя Овны никогда не признают, что пьют много.

Рыбы

Рыбы не могут жить без шумных тусовок и застолий, также любят спиртное, причем пьют много. Однако представители этого знака всегда контролируют свое состояние во хмелю.

Скорпион

Третьим в этой компании является знак Зодиака Скорпион. Представители этого знака, как и Рыбы тоже не могут отказаться от предложения выпить, пьют много, но в отличие от них плохо себя контролируют, и этот фактор часто является причиной неприятных моментов, о которых потом Скорпионам приходится жалеть.

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