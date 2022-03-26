Эксперт в области астрологии утверждает, что жители Украины в ближайшее время услышат обнадеживающую новость о войне против страны-агрессора. Также Звягина предполагает, что украинская сторона ведет секретные переговоры с РФ, о которых ничего не рассказывают гражданам, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Астролог считает, что сейчас украинцам не стоит расслабляться и призвала пополнить запасы продуктов, а также принести необходимые вещи первой необходимости и продовольствие в укрытия и бомбоубежища.

Позитивную тенденцию для Украины в противостоянии вооруженной агрессии армии Путина озвучивают и нумерологи. Эксперт в области нумерологии Владислав Грицай сделал обнадеживающий прогноз о завершении войны с РФ. Он сообщил дату окончания активных боевых действий.