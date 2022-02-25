Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Астрологи представили Зодиаков, которые по натуре являются самыми агрессивными людьми. Они не умеют сдерживать свой гнев.

Овен

Овен, находящийся под покровительством бога войны Марса считается самым агрессивным в этом списке. Они никогда не станут соглашаться с позицией другого человека и в спорных вопросах будут агрессивно отстаивать свою позицию. Овны вспыльчивы и совершенно не умеют держать себя в руках. И уж точно никогда не признают своих ошибок.

Лев

Львы также отличаются вспыльчивым характером, однако, в отличие от Овнов, конфликтуют только из-за веской, по их мнению, причины. Представители этого знака Зодиака являются лидерами по природе, и если кто-то попытается усомниться в правах Львов на лидерство, они мгновенно могут «стереть в порошок» такого человека.

Стрелец

Стрельцы очень не любят, когда им кто-то мешает добиваться желаемого. В таких случаях в полной мере может проявиться агрессия со стороны представителей этого знака Зодиака. Стрельцы очень высокого мнения о себе и поэтому никогда не идут на компромиссы, считая, что их желания — превыше всего.

Ранее мы сообщали о том, что У этих Зодиаков очень тяжелая карма: им приходится расплачиваться за грехи прошлого.