Это план по уничтожению Донбасса – жители «Л/ДНР» о призыве на срочную службу в ряды НВФ

Информационные ресурсы ОРДЛО распространяют информацию о том, что этой осенью, скорее всего в октябре, в «Л/ДНР» начнется призыв на срочную службу. По этому поводу, один из «депутатов народного совета» так называемой «ДНР», Владислав Бриг провел опрос в социальных сетях.

Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский кейс», сообщает НБН.

В так называемых «Л/ДНР» уже начали подготовку к призыву на срочную службу в ряды НВФ. В «ЛНР» даже соорудили караульные городки для новобранцев.

Информационный ресурс «Донбасский кейс» рассказал, что по этому поводу думают жители оккупированных территорий Донбасса.

Большинство людей не одобряют данное решение. Они считают, что люди молодого возраста начнут выезжать в Россию или на подконтрольную Украине территорию.

«Не должно быть никаких «обязаловок», служить нужно только добровольно», — считают жители ОРДЛО. «Срочна служба, станет последней каплей для людей. Люди потеряли надежду на обеспеченное будущее в «республиках». Теперь у них хотят отобрать сыновей», — еще одно мнение.

Кроме того, автор публикации пишет, что людей, которые хотят идти воевать за «идею» уже почти не осталось. Мало даже тех, кто готов отправиться на передовую за деньги.

«Служить в армию «Л/ДНР» пойдет только дурак», — заявляют другие жители ОРДЛО. «Это повод еще сильнее ограничить выезд из «республик». Мужчин призывного возраста не будут выпускать», — предположили люди. «Это план по уничтожению Донбасса. Может, хоть так народ поймет, по какую сторону границы находиться настоящий враг».

Но, есть и те, кто считают, что молодежь нужно призывать в ряды НВФ.

«Призыв нужен. Не хочешь служить уезжать в Украину».

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