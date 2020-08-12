Кабмин утвердил порядок использования средств на приобретение авто для экстренной медпомощи

12.08.2020 17:15

Укринформ

Кабинет министров утвердил порядок использования средств на приобретение автомобилей для экстренной медицинской помощи.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета Министров 12 августа.

"Проектом акта предусматривается утверждение порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для развития системы экстренной медпомощи, а также перечня медицинских изделий и вспомогательных средств, систем медицинских изделий, процедурных наборов, которые закупаются за средства государственного бюджета для развития системы экстренной медицинской помощи. В частности, предусматривается закупка с целью обеспечения центров экстренной медицинской помощи специализированного санитарного транспорта экстренной медицинской помощи типов В и С, а также вспомогательных средств для них, оборудования, также средств оснащения для демонстрации и тренировки в учебно-тренировочных отделах центров экстренной медицинской помощи", — сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он напомнил, что общая потребность в автомобилях экстренной медпомощи составляет более 1800 единиц по всей кране. По его словам, речь идет о замене автомобилей, которые имеют срок эксплуатации более 10 лет или находятся на балансе, но выведены из эксплуатации.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения планирует закупить в 2020 году до 400 автомобилей экстренной медицинской помощи. В целом обновить автопарк центров экстренной медпомощи планируется за два ближайших года.

По материалам: ukrinform.ru