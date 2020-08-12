МКИП пересмотрит механизм проведения творческих конкурсов — Ткаченко

12.08.2020 17:29

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о необходимости пересмотра механизма проведения Министерством художественных конкурсов.

Как передает Укринформ, об этом Ткаченко сообщил в Фейсбуке.

"Недавно узнаю, что бывший госсекретарь МКИП, который на один день вышел из отпуска, перед тем как уволиться, инициировал подписание приказа о …. 1 млн гривень на "Съемки фильма о борьбе Национальной гвардии с СOVID-19", а также о съемках еще одного ролика. Окей, это нужная патриотическая инициатива, популяризирует действия правительства. А вот дальше появляется составляющая непрозрачности: просьба снять 2-ю серию. На каких основаниях? Почему мы должны выделять средства? Почему нет подобного фильма о борьбе врачей с тем самым СOVID-19?", — сказал он.

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Ткаченко отметил, что творческие конкурсы — хорошая инициатива, потому что страна нуждается в большем количестве качественной патриотической продукции в информационном пространстве, особенно во времена кризиса. Однако сегодня, к сожалению, механизмы отбора проектов, представляемых на такие конкурсы, работают не идеально.

"Именно поэтому вижу острую необходимость пересмотра механизма проведения Министерством художественных конкурсов, которым я и планирую заняться в ближайшее время", — отметил он.

Он отметил, что художественные конкурсы должны руководствоваться тремя принципиальными пунктами:

Условия проведения конкурса и определения победителей должны быть максимально прозрачными.

Авторы проектов должны иметь релевантный предыдущий опыт или (в случае молодых и талантливых) — незапятнанную репутацию.

Проекты, которые побеждают в подобных конкурсах, должны быть востребованы гражданами страны, а программа, по которой выделяется финансирование на тот или иной продукт — заранее согласована.

"Результаты аудита представлю в ближайшее время. Моя позиция как министра — ДА созданию только качественного культурного продукта", — подчеркнул он.

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Как сообщалось, почти 1миллион гривень из бюджета потратят на создание 20-минутного видеоролика о деятельности военнослужащих Национальной гвардии, которая входит в структуру Министерства внутренних дел, во время противодействия COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru