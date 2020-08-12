НСЗУ хочет втрое увеличить тариф на медицинскую реабилитацию в 2021 году

12.08.2020 04:31

Укринформ

Национальная служба здоровья Украины предлагает на 2021 год втрое увеличить тариф на оказание медицинских услуг по реабилитации.

Как передает Укринформ, об этом НСЗУ сообщает в Фейсбуке.

"В Программе медицинских гарантий-2021 по направлениям медицинской реабилитации НСЗУ предлагает: выделить в отдельный пакет услуг медицинскую реабилитацию взрослых и детей от 3 лет с общесоматической патологией, в частности для реабилитации пациентов с заболеваниями сердца, легких, онкологическими заболеваниями и т. п. Втрое увеличить тарифы на услуги по медицинской реабилитации с 6 554,73 грн до 19 719, 61 грн", — отмечают в НСЗУ.

В целом на 2020 год на оказание услуг медицинской реабилитации НСЗУ заключила договоры с 249 медучреждениями, четыре из них частные.

В частности, пациенты с поражением нервной системы могут получить медицинскую реабилитацию в 212 медучреждениях; пациенты с поражением опорно-двигательного аппарата — в 223; медицинскую реабилитацию младенцам, которые родились преждевременно или больными, в течение первых трех лет жизни оказывают в 63 учреждениях.

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На сегодня НСЗУ уже выплатила медучреждениям более 512 млн грн за оказание пациентам услуг медицинской реабилитации за апрель-июль.

Как сообщал Укринформ, Национальная служба здравоохранения предлагает увеличить бюджет Программы медицинских гарантий на 2021 год до 240 млрд грн с 72 млрд грн, предусмотренных в этом году.

По материалам: ukrinform.ru