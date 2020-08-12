Осужденный в РФ историк Дмитриев: В Сандармохе появится еще один памятный крест

Письмо

12.08.2020 05:25

Укринформ

Российский историк Юрий Дмитриев в письме украинской активистке в Латвии Татьяне Лазде пообещал помочь, чтобы на месте сталинских расстрелов в урочище Сандармох появился памятный крест латвийским жертвам террора.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, которому Татьяна Лазда передала копию письма.

«Сандармох — место расстрела людей многих национальностей. Я насчитал их 60, одиннадцати вероисповедальных конфессий. Страны Балтии — Литва и Эстония — уже установили свои памятные знаки (одним из первых в Сандармохе появился украинский казацкий крест — ред.). Латвия — пока собирается», — написал Дмитриев.

Он также рассказал, что обычно передает различным диаспорам в Карелии списки расстрелянных в Сандармохе, сгруппированные по национальностям. Дальше уже начинается работа по установлению памятного знака. При этом латышский список от Дмитриева «как-то ускользнул, спрятался». Но историк пообещал восполнить этот недостаток.

Как сообщал Укринформ, 22 июля представители украинской громады и латышские активисты приняли участие в флешмобе #UkraineStandWithDmitriev в поддержку российского историка, правозащитника Юрия Дмитриева. В тот день по политически мотивированному делу руководителя карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" осудили на 3,5 года лишения свободы — якобы за насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери.

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Юрий Дмитриев является известным публицистом и исследователем политических репрессий в Карелии в период 1930-40-х годов, трагических событий вокруг строительства Беломорско-Балтийского канала, преступлений ГУЛАГа. Дмитриева арестовали в декабре 2016 года по анонимному доносу и обвинили в изготовлении детской порнографии. В защиту правозащитника и против надуманного обвинения выступили известные общественные деятели и правозащитные организации России.

В апреле 2018 года правозащитника признали невиновным, но позже снова арестовали. Правозащитный центр "Мемориал" признал Дмитриева политическим узником. "Мемориал" считает дело Дмитриева политическим: он в 1997 году обнаружил массовые захоронения репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох, где было расстреляно много украинцев, в том числе деятелей «Украинского возрождения», а также составлял списки памяти репрессированных жителей Карелии.

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После оглашения приговора глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что приговор Дмитриеву непосредственно касается и нашей страны и в действительности является войной с правдой об истории Украины в составе СССР.

По материалам: ukrinform.ru