От кори в Украине вакцинированы чуть более трети младенцев — ЦОЗ

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11.08.2020 23:52

Укринформ

В Украине по состоянию на июль лишь 37% детей в возрасте до года вакцинированы от кори, паротита и краснухи среди детей 6 лет таких — 41%.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья.

"В Украине по состоянию на начало июля этого года только 37% (от планового годового показателя) детей в возрасте до года вакцинированы от кори, паротита, краснухи (КПК-1). Среди детей 6 лет (КПК-2) этот показатель составляет 41%. Такой процент охвата прививками от кори в Украине недостаточен, чтобы до конца года достичь 95%", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что согласно рекомендациям ВОЗ, если в стране вакцинировано более 95% жителей, распространение вируса прекратится. И наоборот, если дети и взрослые остаются непривитыми, это может привести к распространению вируса и новых случаев заболевания.

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В ЦОЗ также напомнили, что в этом году от кори в Украине заболели 245 человек, из них 19 — дети в возрасте до года.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения планирует внести в Национальный календарь прививок вакцинацию от пневмококковой инфекции.

По материалам: ukrinform.ru