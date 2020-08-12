В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

Общество
Таисия Слепцова0
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В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

Фото, видео

12.08.2020 00:09

Укринформ

У посольства Беларуси в Украине состоялась акция солидарности с участниками протестов против фальсификации результатов президентских выборов в соседней стране.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Участники акции у посольства держали национальные бело-красно-белые флаги Беларуси, а также плакаты со словами поддержки народа соседней страны.

В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

Акция солидарности с белорусами под посольством РБ / Фото: Олег Давыденко, Павел Багмут, Укринформ

В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

По материалам: ukrinform.ru


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