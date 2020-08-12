В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси
В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси
Фото, видео
12.08.2020 00:09
Укринформ
У посольства Беларуси в Украине состоялась акция солидарности с участниками протестов против фальсификации результатов президентских выборов в соседней стране.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Участники акции у посольства держали национальные бело-красно-белые флаги Беларуси, а также плакаты со словами поддержки народа соседней страны.
Акция солидарности с белорусами под посольством РБ / Фото: Олег Давыденко, Павел Багмут, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru