В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси

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12.08.2020 00:09

Укринформ

У посольства Беларуси в Украине состоялась акция солидарности с участниками протестов против фальсификации результатов президентских выборов в соседней стране.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Участники акции у посольства держали национальные бело-красно-белые флаги Беларуси, а также плакаты со словами поддержки народа соседней страны.

Акция солидарности с белорусами под посольством РБ / Фото: Олег Давыденко, Павел Багмут, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru