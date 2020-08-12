В Украине существуют предпосылки создания высокотехнологичных вооруженных сил — Горбулин

12.08.2020 18:22

Укринформ

В Украине существуют предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил.

Такое мнение высказал в ходе круглого стола в Укринформе председатель Наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, член наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Владимир Горбулин, передает корреспондент агентства.

"Ведутся в Украине и разработки оружия на новых физических принципах — речь о электромагнитном оружии. Предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил в Украине существуют. Именно поэтому мы надеемся на оборонно-промышленною реформу, которая на сегодняшний день начинается", — сказал он.

Горбулин в этой связи приветствовал создание профильного ведомства — министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"Впервые за последние 20 лет возможно создание треугольника "наука-промышленность-ВСУ". Безусловно, под политическим руководством наших высших органов власти", — отметил он.

По словам Горбулина, важнейшей целью оборонно-промышленной реформы является усиление возможностей построения национальной обороны за счет активного, системного перевооружения и эффективного внедрения в этой сфере новейших технологий.

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Как сообщал Укринформ, 22 июля Кабинет министров принял постановление о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это стало первым этапом реформирования ОПК. Вторым этапом будет трансформация организационно-правовой формы работы предприятий Укроборонпрома.

По материалам: ukrinform.ru