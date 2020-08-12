В Украине завтра распределят карантинные зоны по новым критериям — Минздрав

12.08.2020 18:34

Укринформ

В четверг комиссия ТЭБ и ЧС распределит регионы по зонам эпидопасности по новым критериям.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге по результатам заседания Кабинета Министров сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Завтра (в четверг, 13 августа, — ред.) с учетом тех изменений, которые были внесены, будет проведена комиссия ТЭБ и ЧС, как определил премьер, и завтра будут разделены на те или иные уровни опасности в зависимости от тех показателей , которые утверждены ", — сказал Степанов.

Он добавил, что также будут применяться определенные коэффициенты к городам областного значения, поскольку именно в этих административно-территориальных единицах существует определенная миграция населения, которая приезжает на работу из областей.

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Министр здравоохранения также сообщил, что подробная информация о критериях распределения административно-территориальных единиц по зонам эпидемической опасности, а также уточнения относительно ограничений в каждой зоне будет обнародована на сайтах Кабинета Министров и Министерства здравоохранения.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров внес изменения в постановление №641, которым регламентируются карантин в стране, в частности установил три показателя, по которым в регионе устанавливается уровень эпидемиологической опасности: процент заполненности коек в медучреждениях, где лечат пациентов с COVID-19; уровень тестирования на COVID-19 не менее 24 тестов на 100 тыс. населения; показатель заболеваемости в административно-территориальных единицах на уровне 40 человек на 100 тыс. населения.

По материалам: ukrinform.ru