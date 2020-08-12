Возможность распространения COVID-19 на пляжах не связана с водой — Центр здоровья

12.08.2020 19:09

Укринформ

Не существует никаких доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду, как в бассейнах, джакузи и т. д., так и через поверхностные или подземные воды.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Фейсбуке.

Как отмечается, по информации экспертов американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), нет никаких доказательств того, что возбудитель COVID-19 распространяется через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и т. д., поскольку дезинфицирующие средства, используемые для очистки воды, уничтожают вирус. Также нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду.

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Основным путем передачи COVID-19 является аэрозольный — через мелкие капли, выделяемые из носа или рта заболевшего при кашле, чихании или разговоре и распыляющиеся в окружающем воздухе.

Следовательно, возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей — независимо от того, находятся ли они в воде, или находятся на суше.

Также в ЦОЗ напомнили основные правила, которые помогут избежать инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2: социальное дистанцирование; регулярная обработка рук спиртосодержащим средством и/или мытье их с мылом; правильное использование масок и соблюдение других правил респираторной гигиены.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 12 августа в Украине лабораторно подтверждено 84 548 случаев заболевания COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru