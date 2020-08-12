За июль в Украине обнаружили более 1300 новых случаев ВИЧ, 171 человек умер

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12.08.2020 03:13

Укринформ

Отечественные медики в течение июля зарегистрировали в Украине 1356 новых случаев инфицирования ВИЧ.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбук сообщил Центр общественного здоровья.

"В июле 2020 года в Украине официально зарегистрировано 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер от СПИДа", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным ЦОЗ, охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 тыс. до 102 тыс. человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев с ее начала выросло с 69% до 88%.

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Отмечается, что в 2020 году ЦОЗ продолжает координировать общественные организации в регионах, которые являются основным поставщиком услуг. Согласно бюджету, в этом году выделено более 207 млн грн на финансирование услуг по профилактике вируса иммунодефицита человека, уходу и поддержке пациентов, живущих с ВИЧ.

По материалам: ukrinform.ru