Большинство граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком

Опрос

13.08.2020 19:24

Укринформ

Почти две трети граждан считают, что украинский язык должен быть единственным государственным и официальным.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные совместного социологического исследования Центра "Социс" и Центра Разумкова.

Отвечая на вопрос, каким образом должны сосуществовать украинский и русский языки в Украине, 64,5% опрошенных отметили, что украинский должен быть единственным государственным и официальным языком, при этом русский может свободно использоваться. 17,7% украинцев считают, что украинский должен быть государственным языком, а русский может быть официальным в некоторых регионах. 15,2% разделяют мнение, что в Украине должны быть два государственных языка — украинский и русский.

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Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводилось Центром "Социс" и Центром Разумкова 21-28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту постоянного жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

По материалам: ukrinform.ru