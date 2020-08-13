Большинство украинцев на выборах Президента поддержало бы Зеленского

Опрос

13.08.2020 17:04

Укринформ

Большинство украинцев проголосовало бы за действующего главу государства Владимира Зеленского на выборах Президента, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования Центра "Социс" и Центра Разумкова.

Если бы выборы Президента проходили в следующее воскресенье, 25,6% украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского. Петра Порошенко поддержали бы 13,7% респондентов, Юрия Бойко — 12%, Юлию Тимошенко — 6,8%. При этом 23,4% опрошенных не участвовали бы в голосовании или не определились.

Если бы второй тур президентских выборов проводился сейчас и к нему бы попали так же Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то за Зеленского отдали бы свои голоса 44,3% опрошенных, а за Порошенко — 20,4%. При этом 25% украинцев не принимали бы участия в голосовании, а 10,3% отказались отвечать.

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Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился Центром "Социс" и Центром Разумкова 21-28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

По материалам: ukrinform.ru