Большинство украинцев считает Россию агрессором

Опрос

13.08.2020 18:48

Укринформ

Почти 60% украинцев считают Россию агрессором, который угрожает существованию Украины как государства и от которого необходимо защищаться.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты совместного социологического исследования центра "Социс" и Центра Разумкова.

Так, на вопрос об отношении к России, 59,5% опрошенных выбрали вариант, что РФ является агрессором, который угрожает существованию Украины как государства, от которого необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.

23,8% респондентов считают Россию обычным соседским государством, с которым необходимо поддерживать добрососедские отношения, как со всеми остальными странами. Менее 10% опрошенных называют РФ дружественной и братской страной.

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Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводился центром "Социс" и Центром Разумкова 21-28 июля методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.

По материалам: ukrinform.ru