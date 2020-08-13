Денисова требует от Беларуси как можно быстрее вернуть украинский домой

13.08.2020 16:27

Укринформ

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова публично обратилась к ряду международных организаций и призвала обеспечить правовую защиту задержанным в Беларуси украинцам.

Как передает Укринформ, об этом обмудсмен написала в Телеграме.

"Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, власти Беларуси "должны немедленно после задержания сообщить дипломатическим представителям Украины о местонахождении наших сограждан и предоставить доступ для непосредственного общения с ними. Требую от белорусской стороны как можно быстрее вернуть украинцев домой", — отметила она.

Омбудсмен сообщила, что она сразу после задержания обратилась к послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму с просьбой установить местонахождение и проверить, применялась ли к гражданам Украины физическая сила или психологическое давление со стороны правоохранительных органов Беларуси.

Денисова также в срочном порядке обратилась к председателю Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту двум задержанным во время акций массового протеста в Беларуси украинским волонтерам Евгению Васильеву и Константину Реуцкому, а также двум другим гражданам Украины — Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается.

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"Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера, главу ОБСЕ Эди Раму и другие международные правозащитные организации содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины", — отметила она.

Денисова также призвала граждан Украины пока воздержаться от поездок в Беларусь.

Как сообщал Укринформ, 12 августа ориентировочно в 17.00 в Минске были задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев. МИД Украины отметил, что украинское посольство в Беларуси принимает меры по установлению места их пребывания и условий содержания.

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Посольство Украины направило ноты в МИД Беларуси с запросом предоставить информацию, где находятся задержанные Реуцкий, Васильев и Алешина.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской — 9,90% голосов.

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В ночь на понедельник, 10 августа, в городах Беларуси начались акции протеста против фальсификации выборов. Силовики жестоко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны около 6 тысяч человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек.

Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь, она сейчас находится в Литве.

По материалам: ukrinform.ru