Для въезда украинцев в условиях пандемии сейчас открыты 42 страны — Кулеба

13.08.2020 12:37

Укринформ

Для въезда украинцев в условиях пандемии нынче открыты с определенными ограничениями или без них 42 страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"На прошлой неделе стран, открытых для путешествий украинцев, было 38, за неделю их количество увеличилось на четыре. Добавились Республика Армения — туда можно прибыть при условии 14 дней самоизоляции, а также Буркина-Фасо, Того и Чад", — сказал Кулеба.

Министр также призвал украинцев проверять актуальную информацию об условиях въезда в ту или иную страну с помощью онлайн-карты tripadvisor.mfa.gov.ua.

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Как сообщал Укринформ, на брифинге 6 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 38 стран, куда могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

По материалам: ukrinform.ru