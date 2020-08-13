Hromadske: Задержанные в Минске украинцы — наши коллеги, непричастные к беспорядкам

Заявление

13.08.2020 01:17

Укринформ

Hromadske призывает власти Беларуси немедленно отпустить задержанных 12 августа в Минске граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева, которые внештатно готовили из Минска материалы для этого издания.

Об этом говорится в заявлении редакции hromadske, передает Укринформ.

«Hromadske течение месяца пыталось получить официальную аккредитацию от властей страны, но, к сожалению, ее так и не выдали. Поэтому мы вынуждены были освещать события без аккредитации. Наши коллеги провели в стране менее суток и успели подготовить один материал, который был опубликован на нашем сайте в этот же день», — отмечается в заявлении.

Hromadske уверяет, что Евгений Васильев и Константин Реуцкий не готовили и никогда не были причастны к каким-либо беспорядкам — ни в Беларуси, ни в любой другой стране.

В связи с этим издание призывает власти Беларуси освободить и вернуть коллег в Украине и не препятствовать свободе слова.

«Призываем МИД Украины, Посольство Украины в Беларуси, а также Президента принять все необходимые меры, чтобы предотвратить появление новых политических заключенных, на этот раз в Беларуси», — отмечается в заявлении.

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Также со ссылкой на белорусскую правозащитницу Татьяну Равьяку сообщается, что против Реуцкого и Васильева в Беларуси открыли дело по статье о «массовых беспорядках», которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения.

Как сообщалось, 12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске были задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев. МИД Украины подчеркнуло, что посольство нашего государства в Беларуси принимает меры по установлению места их пребывания и условий содержания.

По материалам: ukrinform.ru