Из-за кадрового голода в рядах НВФ: в «ЛНР» назревают серьезные изменения

В так называемой «ЛНР» «власти республики» подумывают о создании регулярной «армии», а не просто «народной милиции».

Об этом сообщил Telegram-канал Dontel, со ссылкой на ресурс «Заметки гражданина», передает НБН.

Информационные ресурсы ОРДЛО распространяют информацию о том, что этой осенью в так называемых «Л/ДНР» будет призыв на срочную службу. Подтверждает данную информацию и ресурс «Заметки гражданина». Автор публикации пишет, что «власти ЛНР» хотят создать регулярную «армию». А все из-за того, что пополнять ряды так называемой «народной милиции» никто не хочет. Поэтому, и начали назревать изменения.

«Выходит, что раз не хотите служить за 15-20 тыс. рублей, будете служить бесплатно. Это будет разгрузка для системы финансирования. Но и не могу однозначно сказать, хорошо это или плохо. Пока идут боевые действия, не могу сказать, что это хорошо для молодых парней. А учитывая нашу тенденцию молодежи, деньги за военники будут летать по карманам штабу армии», — пишет автор публикации.

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