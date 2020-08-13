Сможем договориться – Пушилин ожидает важную помощь от РФ

Общество
Ольга Гергелюк0
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На днях в РФ заявили, что разработали первую в мире вакцину против коронавируса. В свою очередь главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «Л/ДНР» надеются получить российскую вакцину.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — dan.news-info

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал  Dontel. 

В так называемой «ДНР» надеются получить российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал главарь непризнанной «республики» Денис Пушилин.

«Россия поддерживала нас весь этот период. Поэтому, я думаю, мы сможем договориться, о  том, чтобы провести и вакцинацию жителей «Л/ДНР»», — заявил главарь террористов в интервью пропагандистским СМИ Крыма.

Стоить отметить, что ранее информационный ресурс «Донбасский кейс» сообщал, что жители ОРДЛО скептически отнесли к известию о появлении российской вакцины против коронавируса. Жители Донбасса не уверены, прошла ли вакцина все необходимые испытания. Многие удивляются, как России удалось так быстро разработать вакцину против Covid-19.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко согласился на все условия Путина. 


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