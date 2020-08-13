Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 13 августа
Украина снова установила антирекорд по приросту заболевших — почти 1600 случаев за день. Активно растет и число заболевших в мире: на сегодняшний день вирус подхватили более 20,8 миллиона человек.
Об этом сообщает «НБН«.
В Украине установлен очередной антирекрод по приросту заболевших COVID-19. По данным СНБО за сутки вирус выявили у 1 592 людей. В общем болезнь уже поразила 86 140 украинцев. Из них:
- умерли — 1 992 (+ 22 за день)
- выздоровели — 46 216 (+ 530 за день)
- продолжают лечение — 37 932
Число зараженных в областях и Киеве:
- Львовская область — 11 474 (+ 166)
- г. Киев — 1 002 (+ 133)
- Ровенская область — 7 206 (+ 92)
- Черновицкая область — 7 110 (+ 130)
- Ивано-Франковская область — 6 177 (+ 138)
- Закарпатская область — 6 009 (+ 63)
- Харьковская область — 5 378 (+ 209)
- Одесская область — 4 572(+ 114)
- Волынская область — 4 471 (+ 48)
- Киевская область — 4 377 (+ 70)
- Тернопольская область — 3 489 (+ 76)
- Винницкая область — 3 086 (+ 43)
- Житомирская область — 2 266 (+ 51)
- Днепропетровская область — 1 630 (+ 28)
- Хмельницкая область — 1 468 (+ 55)
- Черниговская область — 1 107 (+ 27)
- Черкасская область — 1 067 (+ 18)
- Донецкая область — 1 027 (+ 16)
- Запорожская область — 1 010 (+ 39)
- Николаевская область— 755 (+ 11)
- Сумская область — 754 (+ 38)
- Кировоградская область — 733 (+ 5)
- Полтавская область — 516 (+ 2)
- Херсонская область — 286 (+ 10)
- Луганская область — 170 (+ 10)
Новый антирекорд по суточному приросту заболевших установлен и в Харьковской области (+ 209).Также более сотни зараженных зафиксировано во Львовской (+ 166), в Ивано-Франковской (+ 138), Черновицкой (+ 130) и Одесской (+ 114) областях, а также в городе Киев (+ 133).
В мире тем временем число заболевших выросло к 20 810 774 (+ 284 676 за день). Из них:
- умерли — 747 305 (+ 1 324 за день)
- вылечились — 13 712 473 (+ 264 280 за день)
- продолжают лечение — 6 350 996
Странами, с самым высоким числом заболевших, стали:
- США — 5 360 302
- Бразилия — 3 170 474
- Индия — 2 397 403
- Россия — 902 701
- ЮАР — 568 919
- Перу — 498 55
- Мексика — 498 380
- Колумбия — 422 519
- Чили — 378 168
- Испания — 376 864
- Иран — 333 699
- Великобритания — 313 798
- Саудовская Аравия — 293 037
- Пакистан — 286 674
- Аргентина — 268 574
- Бангладеш — 266 498
- Италия — 251 713
- Турция — 244 392
- Франция — 244 088
- Германия — 220 850
- Ирак — 160 436
- Филиппины — 143 749
- Индонезия — 130 718
- Канада — 122 703
- Катар — 113 938
- Казахстан — 101 372
Напомним, ранее мы писали, что в ВР новый случай коронавируса.