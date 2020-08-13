Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 13 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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Украина снова установила антирекорд по приросту заболевших — почти 1600 случаев за день. Активно растет и число заболевших в мире: на сегодняшний день вирус подхватили более 20,8 миллиона человек.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус. Фото — poltava.to

Об этом сообщает «НБН«.

В Украине установлен очередной антирекрод по приросту заболевших COVID-19. По данным СНБО за сутки вирус выявили у 1 592 людей. В общем болезнь уже поразила 86 140 украинцев. Из них:

  1. умерли — 1 992 (+ 22 за день)
  2. выздоровели — 46 216 (+ 530 за день)
  3. продолжают лечение — 37 932

Число зараженных в областях и Киеве:

  • Львовская область — 11 474 (+ 166)
  • г. Киев — 1 002 (+ 133)
  • Ровенская область — 7 206 (+ 92)
  • Черновицкая область — 7 110 (+ 130)
  • Ивано-Франковская область — 6 177 (+ 138)
  • Закарпатская область — 6 009 (+ 63)
  • Харьковская область — 5 378 (+ 209)
  • Одесская область — 4 572(+ 114)
  • Волынская область — 4 471 (+ 48)
  • Киевская область — 4 377 (+ 70)
  • Тернопольская область — 3 489 (+ 76)
  • Винницкая область — 3 086 (+ 43)
  • Житомирская область — 2 266 (+ 51)
  • Днепропетровская область — 1 630 (+ 28)
  • Хмельницкая область — 1 468 (+ 55)
  • Черниговская область — 1 107 (+ 27)
  • Черкасская область — 1 067 (+ 18)
  • Донецкая область — 1 027 (+ 16)
  • Запорожская область — 1 010 (+ 39)
  • Николаевская область— 755 (+ 11)
  • Сумская область — 754 (+ 38)
  • Кировоградская область — 733 (+ 5)
  • Полтавская область — 516 (+ 2)
  • Херсонская область — 286 (+ 10)
  • Луганская область — 170 (+ 10)

Новый антирекорд по суточному приросту заболевших установлен и в Харьковской области (+ 209).Также более сотни зараженных зафиксировано во Львовской (+ 166), в Ивано-Франковской (+ 138), Черновицкой (+ 130) и Одесской (+ 114) областях, а также в городе Киев (+ 133).

В мире тем временем число заболевших выросло к 20 810 774 (+ 284 676 за день). Из них:

  1. умерли — 747 305 (+ 1 324 за день)
  2. вылечились — 13 712 473 (+ 264 280 за день)
  3. продолжают лечение — 6 350 996

Странами, с самым высоким числом заболевших, стали:

  • США — 5 360 302
  • Бразилия — 3 170 474
  • Индия — 2 397 403
  • Россия — 902 701
  • ЮАР — 568 919
  • Перу — 498 55
  • Мексика — 498 380
  • Колумбия — 422 519
  • Чили — 378 168
  • Испания — 376 864
  • Иран — 333 699
  • Великобритания — 313 798
  • Саудовская Аравия — 293 037
  • Пакистан — 286 674
  • Аргентина — 268 574
  • Бангладеш — 266 498
  • Италия — 251 713
  • Турция — 244 392
  • Франция — 244 088
  • Германия — 220 850
  • Ирак — 160 436
  • Филиппины — 143 749
  • Индонезия — 130 718
  • Канада — 122 703
  • Катар — 113 938
  • Казахстан — 101 372

Напомним, ранее мы писали, что в ВР новый случай коронавируса.


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