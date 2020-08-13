Коронавирус в Украине и мире: актуальные данные по состоянию на 13 августа

Украина снова установила антирекорд по приросту заболевших — почти 1600 случаев за день. Активно растет и число заболевших в мире: на сегодняшний день вирус подхватили более 20,8 миллиона человек.

Об этом сообщает «НБН«.

В Украине установлен очередной антирекрод по приросту заболевших COVID-19. По данным СНБО за сутки вирус выявили у 1 592 людей. В общем болезнь уже поразила 86 140 украинцев. Из них:

умерли — 1 992 (+ 22 за день) выздоровели — 46 216 (+ 530 за день) продолжают лечение — 37 932

Число зараженных в областях и Киеве:

Львовская область — 11 474 (+ 166)

г. Киев — 1 002 (+ 133)

Ровенская область — 7 206 (+ 92)

Черновицкая область — 7 110 (+ 130)

Ивано-Франковская область — 6 177 (+ 138)

Закарпатская область — 6 009 (+ 63)

Харьковская область — 5 378 (+ 209)

Одесская область — 4 572(+ 114)

Волынская область — 4 471 (+ 48)

Киевская область — 4 377 (+ 70)

Тернопольская область — 3 489 (+ 76)

Винницкая область — 3 086 (+ 43)

Житомирская область — 2 266 (+ 51)

Днепропетровская область — 1 630 (+ 28)

Хмельницкая область — 1 468 (+ 55)

Черниговская область — 1 107 (+ 27)

Черкасская область — 1 067 (+ 18)

Донецкая область — 1 027 (+ 16)

Запорожская область — 1 010 (+ 39)

Николаевская область— 755 (+ 11)

Сумская область — 754 (+ 38)

Кировоградская область — 733 (+ 5)

Полтавская область — 516 (+ 2)

Херсонская область — 286 (+ 10)

Луганская область — 170 (+ 10)

Новый антирекорд по суточному приросту заболевших установлен и в Харьковской области (+ 209).Также более сотни зараженных зафиксировано во Львовской (+ 166), в Ивано-Франковской (+ 138), Черновицкой (+ 130) и Одесской (+ 114) областях, а также в городе Киев (+ 133).

В мире тем временем число заболевших выросло к 20 810 774 (+ 284 676 за день). Из них:

умерли — 747 305 (+ 1 324 за день) вылечились — 13 712 473 (+ 264 280 за день) продолжают лечение — 6 350 996

Странами, с самым высоким числом заболевших, стали:

США — 5 360 302

Бразилия — 3 170 474

Индия — 2 397 403

Россия — 902 701

ЮАР — 568 919

Перу — 498 55

Мексика — 498 380

Колумбия — 422 519

Чили — 378 168

Испания — 376 864

Иран — 333 699

Великобритания — 313 798

Саудовская Аравия — 293 037

Пакистан — 286 674

Аргентина — 268 574

Бангладеш — 266 498

Италия — 251 713

Турция — 244 392

Франция — 244 088

Германия — 220 850

Ирак — 160 436

Филиппины — 143 749

Индонезия — 130 718

Канада — 122 703

Катар — 113 938

Казахстан — 101 372

Напомним, ранее мы писали, что в ВР новый случай коронавируса.