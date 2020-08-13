Культура на карантине: сроки подачи заявок на грантовую программу УКФ продлили до 28 августа

13.08.2020 14:29

Укринформ

Сроки подачи заявок на грантовую программу «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка» продлены до 28 августа.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Важная информация для представителей сферы культуры, креативных индустрий и туризма. Дедлайн подачи заявок на грантовую программу «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка» продлен до 28 августа. Все понимают, какой удар нанесло экономике сферы культуры и туризма объявление карантина в марте этого года. Нам буквально пришлось бороться за бюджетные деньги на спасение отрасли. И государство выделило значительные средства — более полмиллиарда гривень только на гранты Украинского культурного фонда», — написал Ткаченко.

Министр еще раз призвал представителей культурных и креативных индустрий, пострадавших от коронавируса, подать свои заявки на эту программу УКФ.

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Как сообщал Укринформ, Украинский культурный фонд 30 июля начал прием аппликационных заявок на конкурсную программу «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка». Цели программы: поддержка организационной способности культурных институтов всех форм собственности, подвергшихся воздействию вследствие действия карантина; содействие увеличению рабочих мест в креативных индустриях и предотвращению сокращения работников; стабилизация работы субъектов культурно-познавательного (внутреннего) туризма через компенсацию убытков в связи с действием карантинных ограничений; поддержка киноиндустрии во времена пандемии.

Бюджет программы — 540 млн грн.

По материалам: ukrinform.ru